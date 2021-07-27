Песков оценил темпы вакцинации от коронавируса в России

Темпы вакцинации от коронавируса в России пока не столь высокие, поэтому не удается коренным образом справиться с пандемией, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС во вторник, 27 июля.

Песков подчеркнул, что только вакцинация определенного процента населения поможет «обуздать эту заразу».

Президент Владимир Путин неоднократно говорил о важности прививок для борьбы с распространением инфекции. При этом он выступает против обязательной вакцинации. По словам российского лидера, граждан не нужно заставлять, им нужно объяснять.

К настоящему моменту против коронавируса вакцинировались более 34 миллионов человек.

В России за минувшие сутки выявили 23 032 новых случая COVID-19. Общее число зараженных с начала пандемии коронавируса составило 6 172 812.