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В Москве зафиксирован наименьший в России прирост случаев COVID-19 за сутки

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Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

Наименьший в России темп прироста заболеваемости COVID-19 за сутки зафиксирован в Москве. Он составил 0,18 процента, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией, передает РИА Новости.

На втором месте после Москвы по приросту случаев коронавируса за сутки оказались Орловская область и Республика Татарстан — там заболеваемость выросла на 0,21 процента. На третьем — Кировская область, где темп прироста составил 0,24 процента.

В России за минувшие сутки выявили 23 032 новых случая COVID-19. Больше всего заражений зарегистрировано в Москве (2623), в Московской области (1973) и Санкт-Петербурге (1923). За последние 24 часа скончались 779 пациентов с коронавирусом, суточный показатель выздоровлений составил 20 116.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что количество выявленных за неделю заразившихся COVID-19 в столице сократилось на 27 процентов. «Сложная ситуация была. Мы с вами прошли этот период. Сейчас, наверное, полегче», — сказал градоначальник.

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