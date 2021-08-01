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Врач рассказала о необходимых для разных штаммов COVID-19 уровнях антител

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Фото: Phil Noble / Reuters

Для формирования защиты от разных штаммов коронавируса необходим разный уровень антител. Об этом рассказала ТАСС врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Екатерина Степанова.

Она отметила, что для южноафриканского штамма необходим уровень антител более 1000 BAU/ml (1000 связывающих антител на миллилитр). В то же время считается, что для индийского штамма «дельта» необходим более высокий показатель — 1,5 тысячи BAU/ml.

Степанова также добавила, что наличие антител не должно влиять на решение о вакцинации и рекомендовала россиянам привиться вне зависимости от того, болели они или нет. Врач также добавила, что миф об «опасном» титре антител, при котором нельзя вакцинироваться, не находит научного подтверждения. Степанова напомнила, что при лечении заболевших COVID-19 используется донорская плазма.

Ранее главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко назвал поводы для измерения антител к COVID-19. По его мнению, соответствующие анализы нужно сдавать только участникам клинических испытаний, когда тест может лечь в основу выводов исследований

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