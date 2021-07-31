Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко назвал поводы для измерения антител к COVID-19. По его мнению, соответствующие анализы нужно сдавать только участникам клинических испытаний, когда тест может лечь в основу выводов исследований, сообщает РБК.

По мнению Проценко, на данный момент в России сформировалась тенденция «мериться антителами». Он обратил внимание, что в календаре профилактических прививок отмечена сезонная вакцинация от гриппа. Россияне вспоминают, когда у них были симптомы болезни: кашель, насморк. При этом вряд ли граждане задумываются, нужно ли им измерить уровень антител к гриппу.

«С гриппом такой истории нет, а с коронавирусом все с точностью до наоборот», — подчеркнул главврач.

Медик призвал россиян руководствоваться правилом: «шесть месяцев после болезни — вакцинация, шесть месяцев после вакцинации — ревакцинация».

В том же интервью Проценко оценил вероятность введения нового локдауна из-за коронавируса. По его мнению, карантинные меры в марте 2020 года были оправданы, поскольку ситуация с COVID-19 была неясна. Сейчас обстоятельства изменились, а главное — в стране развернута прививочная кампания.

