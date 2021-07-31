Проценко оценил вероятность введения нового локдауна из-за коронавируса

Главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко оценил вероятность введения нового локдауна в Москве. Об этом он рассказал в интервью РБК.

По его словам, карантинные меры в марте 2020 года были оправданы, поскольку было неясно, что делать с коронавирусом, когда появятся вакцины и каковы протоколы лечения. В настоящее время ситуация иная, развернуты резервные госпитали и дополнительные мощности, а самое главное — идет прививочная кампания.

«Конечно, мы в этом году находимся совершенно в других условиях — об актуальности локдауна, во всяком случае на текущий момент, речи не идет. Больше нужно говорить о вакцинации, заниматься разъяснением, убеждением и т.д.», — подчеркнул Проценко.

Главврач Коммунарки также высоко оценил стимулирование вакцинации при помощи QR-кодов. «QR-код был абсолютно крутым управленческим решением, потому что это позволило столкнуть с мертвой точки программу вакцинации. То, что в короткий период сделали департамент здравоохранения и соцблок Москвы, мне кажется беспрецедентной историей», — добавил он.

Проценко также пояснил, что в столице не было очередей, создавались все условия для того, чтобы быстро и качественно сделать прививку. Он привел в пример центр вакцинации в Гостином дворе. Врач ответил на вопрос, своевременно ли отменили коды и сказал, что ему трудно однозначно оценить это решение.

С одной стороны, отмена QR-кодов произошла, когда 60 процентов сотрудников общепита было вакцинировано. Кроме того, удалось дать толчок прививочной кампании. С другой — специалист назван нонсенсом отказ населения делать вторую прививку и напомнил, что пациенты погибают из-за коронавируса.

Проценко подчеркнул, что у привитых течение болезни проходит по совершенно иному сценарию. Он также напомнил, что ограничения по плановой госпитализации для невакцинированных — это работа, направленная на то, чтобы не допустить дополнительных заражений. Главврач Коммунарки расценил ее как заботу о пациентах во время их лечения.

Ранее Денис Проценко опроверг риск заболеть коронавирусом из-за вакцинации. По его словам, идея о том, что прививка повлечет за собой заражение COVID-19, является «спекуляцией антиваксеров». Медик объяснил, что человек считается полностью вакцинированным, когда проходит 14 дней после введения второго компонента препарата. Но россияне уже после первой прививки нередко «расслабляются» и «ощущают себя в доспехах» при том, что иммунитет к COVID-19 еще не успел полноценно сформироваться.

