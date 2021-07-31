Врачи спрогнозировали сроки появления коллективного иммунитета у россиян

Россияне с учетом темпов вакцинации и неучтенных бессимптомных переболевших к Новому году могут достичь коллективного иммунитета против коронавируса, считают эксперты, пишет ТАСС.

Как уточнил врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов, коллективный иммунитет в России может сформироваться раньше, чем указано в прогнозах с официальной статистикой. Эксперт напомнил: в большинстве таких оценок не учитывается та часть россиян, которая перенесла COVID-19 бессимптомно и не догадывается о наличии у себя антител. «Их примерно в десять раз больше, чем выявленных зараженных, по результатами предыдущих эпидемий и пандемий», — отметил ученый.

Жемчугов привел в пример США, где, согласно подсчетам, не выявленных зараженных коронавирусом в пять-шесть раз больше, чем явных больных. Чтобы дать более объективный прогноз, медик советует рассчитывать коллективный иммунитет, суммируя выявленных зараженных, перенесших COVID-19 бессимптомно (их в пять раз больше, чем предыдущих) и вакцинированных.

Исходя из этой формулы каждый регион сможет сделать себе прогноз. Так, формирование коллективного иммунитета в Москве можно ожидать в июле 2021 года, но на ситуацию влияют мутации вируса. Появление новых штаммов снижает эффективность вакцин примерно на 20 процентов, считает врач. «Если не будет новых каких-то мутаций, блокирующих действие вакцин защитное, к Новому году обязательно должно все закончится», — оценил он.

Его коллега Евгений Тимаков считает, что отказ россиян от прививок существенно затягивает процесс формирования коллективной защиты к инфекции. Примерно половина жителей страны не хотят вакцинироваться и не планируют этого делать. При этом он согласен, что пандемия пойдет на спад к концу года. «До конца этого года хорошо, если более-менее хоть какого-то мы достигнем коллективного иммунитета», — добавил он.

Ранее главный врач городской клинической больницы №40 Денис Проценко назвал сроки вакцинации для россиян, перенесших COVID-19. Им стоит делать прививку спустя девять месяцев после болезни.