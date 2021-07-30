Инфекционист объяснил случай с прожившим 318 дней в организме россиянки COVID-19

Инфекционист, главный врач медицинского центра «Лидер-медицина» Евгений Тимаков в разговоре с «Лентой.ру» прокомментировал ситуацию с россиянкой, в организме которой COVID-19 находился в течение рекордных 318 дней.

По словам Тимакова, это в первую очередь связано с индивидуальным иммунным ответом пациента. Специалист объяснил, что COVID-19 оказался необычной инфекцией — он уходит от иммунитета и маскируется и от антител, не давая вырабатывать их активно, и от Т-клеточного иммунитета.

«Именно поэтому у пациентов, у которых есть разные иммунодефицитные состояния, вирусы могут находиться в организме длительное время. Я знаю много примеров, когда они сохраняются по три месяца — этот случай уникальный, можно сказать рекорд», — сказал он. Тимаков добавил, что есть определенный процент людей, у которых имеются различные иммунодефицитные состояния, и в их организмах вирусы могут мутировать, в связи с чем надо искать новые подходы для профилактики мутаций вируса и повторных заражений.

Как считает Тимаков, данный случай показывает, что вакцинацию от коронавируса надо проводить препаратами, которые формируют не только антитела, но и Т-клеточный иммунитет. «Соответственно, это вакцины, которые имитируют вирусный процесс — векторные вакцины и мРНК-вакцины. Их эффективность против ковидной инфекции будет выше, чем у старых платформ. Потому что не только антитела надо формировать, но еще и Т-клеточный иммунитет. Его как раз формирует "Спутник V"», — пояснил специалист.

Уникальный случай российской пациентки ранее описал доктор биологических наук, профессор Сколтеха Георгий Базыкин. По его словам, вирус эволюционировал в организме женщины в два раза быстрее обычного, и при этом у нее полностью отсутствовали антитела. Инфекционист Оксана Станевич уточнила, что речь идет об онкологической больной в возрасте 40-50 лет. С помощью специальной терапии врачам удалось вылечить пациентку.