Россия
 
Последние новости
Россиянин Башаев победил украинца и завоевал бронзу в дзюдо на Олимпиаде
Российские школьницы станцевали на воинском мемориале и попали на видео
На одном из крупнейших химических заводов юга России произошел взрыв
США резко нарастили закупки российской нефти
Коронавирус прожил в организме россиянки рекордные 318 дней
Лукашенко назвал сроки проведения референдума по Конституции
Песков оценил заявление Лукашенко о размещении российских войск в Белоруссии
Российские теннисисты Рублев и Павлюченкова вышли в финал Олимпиады
Тело актера из «Марша Турецкого» десять дней пролежало в квартире 
Европа начала готовиться к глобальной катастрофе
Новости партнеров
Прослушать новость

В «Векторе» оценили влияние мутаций COVID-19 на эффективность вакцин

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

Мутации коронавируса незначительно снижают эффективность вакцин. Об этом заявил директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов, передает ТАСС.

Он уточнил, что все вакцины сделаны на основе уханьского варианта COVID-19. Несмотря на «дельта»-вариант, который циркулирует в России, вакцины остаются эффективными и формируют необходимый коллективный иммунитет.

В центре «Вектор» также добавили, что распространение бразильского штамма коронавируса в России маловероятно, на данный момент он зафиксирован только в Якутии. Максютов заявил, что «дельта»-вариант COVID-19 не позволит новому штамму распространиться в стране.

Ранее член-корреспондент РАН Александр Горелов предупредил россиян об увеличении длительности болезни при «дельта»-штамме коронавируса. «Генотип штамма дельта характеризуется более быстрым распространением вируса и более тяжелым течением заболевания», — заявил он. При этом академик отметил, что инкубационный период у инфекции снижается.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россиян предупредили об увеличении длительности болезни при дельта-штамме
В «Векторе» назвали долю заболевших COVID-19 после вакцинации «ЭпиВакКороной»
РФПИ отчитался о комбинации вакцин «Спутник V» и AstraZeneca
В «Векторе» оценили распространение бразильского штамма коронавируса в России