В «Векторе» оценили влияние мутаций COVID-19 на эффективность вакцин

Мутации коронавируса незначительно снижают эффективность вакцин. Об этом заявил директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов, передает ТАСС.

Он уточнил, что все вакцины сделаны на основе уханьского варианта COVID-19. Несмотря на «дельта»-вариант, который циркулирует в России, вакцины остаются эффективными и формируют необходимый коллективный иммунитет.

В центре «Вектор» также добавили, что распространение бразильского штамма коронавируса в России маловероятно, на данный момент он зафиксирован только в Якутии. Максютов заявил, что «дельта»-вариант COVID-19 не позволит новому штамму распространиться в стране.

Ранее член-корреспондент РАН Александр Горелов предупредил россиян об увеличении длительности болезни при «дельта»-штамме коронавируса. «Генотип штамма дельта характеризуется более быстрым распространением вируса и более тяжелым течением заболевания», — заявил он. При этом академик отметил, что инкубационный период у инфекции снижается.

