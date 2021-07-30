Россия
 
Последние новости
Россиянин Башаев победил украинца и завоевал бронзу в дзюдо на Олимпиаде
Российские школьницы станцевали на воинском мемориале и попали на видео
На одном из крупнейших химических заводов юга России произошел взрыв
США резко нарастили закупки российской нефти
Коронавирус прожил в организме россиянки рекордные 318 дней
Лукашенко назвал сроки проведения референдума по Конституции
Песков оценил заявление Лукашенко о размещении российских войск в Белоруссии
Российские теннисисты Рублев и Павлюченкова вышли в финал Олимпиады
Тело актера из «Марша Турецкого» десять дней пролежало в квартире 
Европа начала готовиться к глобальной катастрофе
Новости партнеров
Прослушать новость

В «Векторе» оценили распространение бразильского штамма коронавируса в России

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Александр Земляниченко / Globallookpress.com

Распространение бразильского штамма коронавируса в России маловероятно, оценил глава центра «Вектор» Ринат Максютов. Его слова передает ТАСС.

На данный момент, по его утверждению, штамм зафиксирован только в Якутии.

«Распространение "гамма"-варианта маловероятно по той причине, что вариант "дельта", который в подавляющем большинстве регионов заполонил фактически все разнообразие коронавируса в России сегодня, не позволит это сделать», — подчеркнул Максютов.

Ранее об обнаружении в стране единичных случаев более заразного «гамма»-штамма коронавируса заявили в научном центре «Вектор». Там уточнили, что широкое распространение в России получил индийский штамм.

В свою очередь, руководитель екатеринбургского филиала центра «Вектор» Александр Семенов назвал условие для снижения вероятности появления новых штаммов коронавируса в России. Он отметил, что добиться этого можно высокими темпами вакцинации населения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Ученые получили новые данные о заражении штаммом «дельта» от вакцинированных
Число заразившихся COVID-19 в Москве превысило полтора миллиона
РФПИ отчитался о комбинации вакцин «Спутник V» и AstraZeneca