В «Векторе» оценили распространение бразильского штамма коронавируса в России

Распространение бразильского штамма коронавируса в России маловероятно, оценил глава центра «Вектор» Ринат Максютов. Его слова передает ТАСС.

На данный момент, по его утверждению, штамм зафиксирован только в Якутии.

«Распространение "гамма"-варианта маловероятно по той причине, что вариант "дельта", который в подавляющем большинстве регионов заполонил фактически все разнообразие коронавируса в России сегодня, не позволит это сделать», — подчеркнул Максютов.

Ранее об обнаружении в стране единичных случаев более заразного «гамма»-штамма коронавируса заявили в научном центре «Вектор». Там уточнили, что широкое распространение в России получил индийский штамм.

В свою очередь, руководитель екатеринбургского филиала центра «Вектор» Александр Семенов назвал условие для снижения вероятности появления новых штаммов коронавируса в России. Он отметил, что добиться этого можно высокими темпами вакцинации населения.