Россия
 
Последние новости
В Совфеде отреагировали на заявление экс-министра Дании по «Северному потоку-2»
В «Векторе» назвали долю заболевших COVID-19 после вакцинации «ЭпиВакКороной»
Названа версия убийства подполковником полиции российской школьницы
Гигантский питон проглотил кота и попал на видео
Назван преобладающий в России штамм коронавируса
Москвич пожаловался на портрет Сталина в барбершопе 
VK Fest перенесли на следующий год из-за пандемии
В России задумали дополнительно усложнить выдачу кредитов
Усомнившийся в честности победы россиянина Рылова американец извинился
Новости партнеров
Прослушать новость

Число заразившихся COVID-19 в Москве превысило полтора миллиона

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Число заболевших коронавирусом москвичей превысило полтора миллиона. Это следует из данных, опубликованных на сайте оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

По данным оперштаба, число случаев заражения коронавирусом в Москве достигло 1 502 612.

За все время пандемии в столице выздоровело более 1,3 миллиона пациентов с COVID-19. Скончалось 25 553 человека.

За последние сутки в России выявили 23 564 новых случая коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии составило 6 242 066. Больше всего заражений зафиксировали в Москве (3481), Московской области (1916) и Санкт-Петербурге (1453). Суточный показатель выздоровлений составил 20 485, за минувшие сутки зарегистрировано 794 летальных исхода.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В России выявили 23 564 новых случая коронавируса