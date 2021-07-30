Число заразившихся COVID-19 в Москве превысило полтора миллиона

Число заболевших коронавирусом москвичей превысило полтора миллиона. Это следует из данных, опубликованных на сайте оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

По данным оперштаба, число случаев заражения коронавирусом в Москве достигло 1 502 612.

За все время пандемии в столице выздоровело более 1,3 миллиона пациентов с COVID-19. Скончалось 25 553 человека.

За последние сутки в России выявили 23 564 новых случая коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии составило 6 242 066. Больше всего заражений зафиксировали в Москве (3481), Московской области (1916) и Санкт-Петербурге (1453). Суточный показатель выздоровлений составил 20 485, за минувшие сутки зарегистрировано 794 летальных исхода.