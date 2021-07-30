В России выявили 23 564 новых случая коронавируса

В России за последние сутки выявили 23 564 новых случая коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии составило 6 242 066. Об этом оперативный штаб сообщил в своем Telegram-канале в пятницу, 30 июля.

Накануне было выявлено 23 270 заражений COVID-19.

23 564 случая COVID-19 выявили в России за сутки

Больше всего заражений выявлено в Москве (3481 случай), Московской области (1916 случаев) и Санкт-Петербурге (1453 случая). Меньше всего — в Магаданской области (28 случаев), Чукотском (19 случаев) и Ненецком (12 случаев) автономном округах.

За сутки зарегистрировано 794 летальных исхода, всего с начала пандемии зафиксировали 157 771 смерть.

Суточный показатель выздоровлений составил 20 485, общий — 5 588 848.