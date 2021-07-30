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РФПИ отчитался о комбинации вакцин «Спутник V» и AstraZeneca

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Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) отчитался о комбинации вакцин от коронавируса «Спутник V» и AstraZeneca. Клинические исследования, прошедшие в Азербайджане, предварительно показали отсутствие серьезных побочных эффектов и случаев заболевания после введения прививки. Об этом сообщается на сайте фонда.

Отмечается, что на данный момент комбинацию вакцин получили 50 добровольцев, набор для исследований еще продолжается. Испытания по безопасности и иммуногенности прививок начались в феврале текущего года. В РФПИ добавили, что официальные результаты исследований будут опубликованы в августе.

«Исходя из высокой эффективности подхода гетерогенного бустирования ("вакцинного коктейля"), РФПИ первым в мире выступил с инициативой партнерства с другими производителями вакцин против коронавируса», — заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.

Испытания проводятся в рамках глобальной программы сразу в нескольких государствах, одобрение на исследования также получены в России и Белоруссии. В фонде подчеркнули, что сотрудничество компаний-производителей вакцин играет ключевую роль в успешной борьбе с пандемией коронавируса. Дмитриев добавил, что РФПИ планирует сотрудничать и с другими производствами.

Накануне в научном центре «Вектор» сообщили, что в России полностью привиты от коронавируса 26 миллионов граждан. Первую дозу вакцины получили уже 36 миллионов россиян, уточнили представители центра. Большинство вакцинированных получили прививку «Спутником V».

В конце июля Минздрав России одобрил исследование комбинации вакцин против коронавируса российского препарата «Спутник Лайт» Центра имени Гамалеи и вакцины британо-шведской компании и Оксфордского университета AstraZeneca. По словам главы центра Гамалеи Александра Гинцбурга, оба препарата создавались на схожих технологических платформах и в теории могут создавать более продолжительный иммунный ответ.

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