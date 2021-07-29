Иммунолог назвал главные проблемы вакцинации в России и ЕС

Иммунолог, эксперт по экономике здравоохранения Николай Крючков в разговоре с «Лентой.ру» заметил, что ошибки властей Болгарии при организации вакцинации, в результате которых погибли десять тысяч человек, заключаются в неправильном распределении препарата среди граждан. Основная проблема России, по его мнению, заключается в отставании в темпах вакцинации и поставке препаратов, также есть вопросы к качеству некоторых вакцин.

Ошибки, допущенные в Болгарии при организации прививочной кампании от коронавируса, привели к гибели около десяти тысяч человек. Это признал глава минздрава страны Стойчо Кацаров. Министр объяснил, что граждане старше 60 лет и люди с тяжелыми заболеваниями не оказались в первой очереди на прививку. «Эти жизни могли бы быть спасены, ведь около 80 процентов умерших были пожилые граждане», — сказал он.

Череда дорогих ошибок

Одна из главных сложностей, с которой столкнулась Болгария, по словам Крючкова, — проблемы с логистикой и Брюсселем, который пообещал всему ЕС получение вакцин на равной основе, исходя из численности населения, но не смог сдержать свое обещание.

«Ряд стран начал действовать в обход этой договоренности, закупая препараты самостоятельно — и, в принципе, правильно сделали, — заметил эксперт. — У Брюсселя, в свою очередь, возникли проблемы с договорами, у компаний появились сложности с доставками, особенно в части AstraZeneca. Вторая проблема — отсутствие приоритезации в Болгарии в условиях нехватки вакцин».

Крючков привел в пример Германию, Францию и скандинавские страны, которые начали вакцинацию с пожилых людей и постепенно сдвигали эти возрастные рамки на более молодые группы населения, благодаря чему добились иммунной защиты самых уязвимых лиц.

«В Норвегии, кстати, тоже допустили ошибку, — добавил специалист. — Они начали прививать всех пожилых, включая терминальных, паллиативных, лежачих. Людям с высокой хрупкостью вакцинация уже не показана, только самоизоляция. Но стратегия все равно показала себя, как наиболее выигрышная. Благодаря ей удалось добиться уменьшения числа госпитализаций и тяжелых течений болезни».

Болгарии, как считает Крючков, стоило бы обратить внимание на самые незащищенные группы населения и попросить помощи у других стран, в которой точно не отказали бы ни Россия, ни Китай. Поступи они таким образом, ситуация могла бы оказаться совершенно иной, но государство решило пойти на поводу у Брюсселя, сказал эксперт.

Проблемы России

В России, по словам Крючкова, вакцинированных еще меньше, чем в Болгарии. Проблема здесь кроется, прежде всего, в спросе и предложении. Предложение недостаточно, несмотря на все те производственные мощности, которые были задействованы — порядка 12 площадок, напомнил иммунолог.

30 миллионов доз вакцины в месяц необходимо производить в России, чтобы добиться адекватных темпов вакцинации

«Адекватным был бы выпуск 30 или хотя бы 25 миллионов доз в месяц, — подсчитал эксперт. — Но добиться такого числа мы не смогли. Речь идет, конечно, о "Спутнике V" — вакцины других игроков я бы не рассматривал ввиду их проблем с эффективностью и небольшими объемами производства».

Специалист заметил, что основной задачей России должна стать не просто организация спроса и предложения, а попытка вакцинировать как можно большее число населения. Так, в среднем, в Евросоюзе хотя бы первую дозу препарата получили 60 процентов населения, «это очень большое значение», а ситуация в Британии, Израиле, арабских странах еще лучше, признал Крючков. Россию на данный момент обгоняет даже Бразилия, подытожил эксперт.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что темпы вакцинации от коронавируса в России пока не столь высокие, поэтому не удается коренным образом справиться с пандемией. Он подчеркнул, что только вакцинация определенного процента населения поможет «обуздать эту заразу».