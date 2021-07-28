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В росийском регионе запустили первый в стране бот о наличии вакцин и очередях

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Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

В Краснодарском крае запустили первый в России чат-бот о наличии вакцины от коронавируса. Об этом в среду, 28 июля, сообщается на сайте пресс-службы региональной администрации.

Автоматический бот работает на площадке Telegram и доступен по ссылке @vac23_bot. С его помощью можно получить информацию о наличии препарата в 332 прививочных пунктах региона и очередях в них. Новая платформа получила название «Вакцина здесь!».

Через нее пользователь может узнать адрес выбранного прививочного пункта и номера телефонов, по которым можно получить консультацию. Уточняется, что бот также умеет проложить маршрут в навигационной программе.

Работу бота на презентации платформы представил секретарь Краснодарского регионального отделения партии «Едина Россия» Николай Гриценко. По его словам, «сегодня край первый по темпам вакцинации».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России число привитых от COVID-19 граждан превысило 20 миллионов. По ее словам, большая часть вакцинировалась препаратом «Спутник V».

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