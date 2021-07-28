В Кремле ответили на вопрос о сроках поставок иностранных вакцин в Россию

В Кремле не располагают данными о сроках начала поставок иностранных вакцин от коронавируса в Россию. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам Пескова, вакцина британо-шведской компании и Оксфордского университета AstraZeneca «в Россию пока не попадала».

Кроме того, официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос о сроках поставок иностранных вакцин от коронавируса, заявил, что об этом нужно узнавать у правительственного штаба.

Ранее Дмитрий Песков оценил темпы вакцинации от COVID-19 в России. По его словам, они не столь высокие — из-за этого не удается коренным образом справиться с пандемией. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что только вакцинация определенного процента населения поможет «обуздать эту заразу».

Минздрав России уже одобрил исследование комбинации вакцин от COVID-19 российского препарата «Спутник Лайт» Центра имени Гамалеи и вакцины британо-шведской компании и Оксфордского университета AstraZeneca. Как сообщает ТАСС, исследования продлятся до 2 марта 2022 года, в них примут участие 150 пациентов. Препарат будет вводиться внутримышечно. Испытания пройдут на базе пяти медицинских организаций.