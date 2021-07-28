Названы сроки испытаний «коктейля» вакцин AstraZeneca и «Спутник Лайт»

Промежуточные результаты клинического исследования комбинации вакцин от COVID-19 AstraZeneca и «Спутник Лайт», которую ранее одобрил Минздрав России, ожидаются в конце 2021 года или в начале 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе AstraZeneca в России, передает «Интерфакс».

Там отметили, что исследование «коктейля» вакцин нужно не только для изучения иммунного ответа, но и для расширения «в будущем ассортимента и разработки новых вакцин, а также для создания программ ревакцинации».

Как сообщили в пресс-службе AstraZeneca в России, первая прививка проводится одним типом вакцины, вторая — другим. Это поможет сделать процедуру вакцинации более гибкой для жителей.

Ранее Минздрав России одобрил исследование комбинации вакцин против коронавируса российского препарата «Спутник Лайт» Центра имени Гамалеи и вакцины британо-шведской компании и Оксфордского университета AstraZeneca. Как сообщает ТАСС, исследования продлятся до 2 марта 2022 года, в них примут участие 150 пациентов. Препарат будет вводиться внутримышечно. Испытания пройдут на базе пяти медицинских организаций.

По словам вирусолога Викулова, после вакцинации двумя разными препаратами определенный процент испытуемых россиян, возможно, получит дополнительную защиту от COVID-19.