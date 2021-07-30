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В «Векторе» назвали долю заболевших COVID-19 после вакцинации «ЭпиВакКороной»

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Фото: Pavel Golovkin / AP

Среди тех, кто сделал прививку от COVID-19 вакциной «ЭпиВАкКорона», порядка 0,5 процента заболели коронавирусом. Долю заболевших назвал директор центра «Вектор» Ринат Максютов, слова которого передает ТАСС.

«То есть фактически... на каждые 200 человек, кто выбрал наш безопасный препарат для защиты себя и своих близких, заболевает всего один человек», — уточнил Максютов.

Ранее в научном центре «Вектор» заявили, что в России полностью привиты от коронавирусной инфекции 26 миллионов граждан. Кроме того, первую дозу вакцины получили уже 36 миллионов россиян.

В России за минувшие сутки выявили 23 564 новых случая COVID-19. Больше всего заражений зафиксировано в Москве (3481 случай), Московской области (1916 случаев) и Санкт-Петербурге (1453 случая). Меньше всего — в Магаданской области (28 случаев), Чукотском (19 случаев) и Ненецком (12 случаев) автономном округах.

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