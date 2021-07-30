Коронавирус прожил в организме россиянки рекордные 318 дней

Доктор биологических наук, профессор Сколтеха Георгий Базыкин описал уникальный случай российской пациентки, в организме которой коронавирус прожил рекордные 318 дней. Об этом вирусолог пишет на своей странице в Facebook.

«Для большинства ковид – это острое заболевание, длящееся не более нескольких недель. Но бывает, что вирус продолжает размножаться в человеке гораздо дольше, при этом эволюционируя. Это случается, если по какой-то причине у человека подавлена иммунная система», — написал Базыкин и добавил, что, по его информации, случай с россиянкой — это мировой рекорд, но не единственный подобный.

По его словам, за это время вирус в организме больной эволюционировал примерно в два раза быстрее, при этом у пациентки полностью отсутствовали антитела. Коллеги вирусолога заявили, что эволюция вируса связана с «бегством вирусных пептидов от презентации на HLA-аллелях этой самой пациентки, то есть от Т-клеточного иммунитета».

В комментариях к посту инфекционист Оксана Станевич уточнила, что речь идет об онкологической больной в возрасте 40-50 лет (точный возраст не указан, чтобы сохранить врачебную тайну). С помощью специальной терапии врачам удалось вылечить пациентку.

В июне инфекционист Станевич рассказала «Ленте.ру», что есть группа пациентов, которые могут болеть коронавирусной инфекцией от 6 до 11 месяцев. Это пациенты с онкологическими заболеваниями и системными болезнями крови, а также с аутоимунными заболеваниями, такими как красная волчанка. При этом вирус, который длительное время находится в организме, неизбежно накапливает мутации.