Главврач больницы в Коммунарке объяснил решение выдвигаться в Госдуму

Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко объяснил свое решение выдвигаться в Госдуму. На этот шаг медика повлиял президент России Владимир Путин, а также личная мотивация Проценко изменить российскую систему здравоохранения, сообщает РБК.

Проценко рассказал, что в будущий созыв Госдумы баллотируется множество врачей: минимум 17 из них лично знает главврач. Медики уже неоднократно предлагали Проценко заняться преобразованием их профессиональной сферы, однако он долгое время думал, что это не его история.

«Но, конечно, когда ко мне обратился президент с главным посылом, что здравоохранение требует перезагрузки, а перезагрузить его могут только люди, которые эту систему знают изнутри, — так эта история и началась», — подчеркнул медик.

Главврач заявил, что представителей системы здравоохранения слышат: об этом свидетельствует общение с коллегами, а также консилиумы с участием исполнительной власти. Он считает, что при возможности нужно менять медицину как с позиции депутата, так и с позиции врача. Более важны в этом процессе идея и команда.

«Я хочу поменять и помочь перезагрузить систему здравоохранения. Где я буду находиться — в этом кабинете или у постели больного, — это вторично», — объяснил Проценко.

19 июня Путин назвал свой топ-5 кандидатов избирательного списка партии «Единая Россия». Кроме Проценко в нем оказались министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД России Сергей Лавров, сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта Елена Шмелева и уполномоченная по правам ребенка в России Анна Кузнецова. Тогда российский президент заявил, что в федеральный список партии вошли и политические тяжеловесы, и относительно новые лица, которые «представляют наиболее важные направления развития».