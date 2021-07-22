Проценко поддержал позицию Путина по вакцинации

Главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко поддерживает позицию президента Владимира Путина по вакцинации. Об этом он заявил в комментарии «Ленте.ру» в четверг, 22 июля.

«Да, я за вакцинацию как можно большего числа людей. Считаю, это главный путь. Но то, что президент сказал, что принуждения и перегибов быть не должно, поддерживаю», — сказал он, комментируя слова главы государства о том, что нельзя навязывать гражданам прививку против коронавируса.

По словам врача, перегибы только подрывают доверие к принимаемым противоэпидемическим мерам.

Денис Проценко входит в топ-5 кандидатов избирательного списка партии «Единая Россия» — его выбрал президент Владимир Путин.