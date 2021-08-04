Врач назвала чаще болеющую COVID-19 группу россиянок

В последние месяцы беременные женщины начали чаще и тяжелее болеть COVID-19. Такие данные в интервью телеканалу «360» назвала кандидат медицинских наук, главный врач Балашихинского роддома Наталья Алимова.

Она отметила, что в первую волну пандемии коронавируса случаи заболевания беременных были единичные, а сам COVID-19 протекал у них легко. Однако на данный момент у этой группы россиянок заболевание прогрессирует намного быстрее.

«Если в один день пациентка может находиться в стабильном состоянии, то уже на следующий день она с резким ухудшением может быть переведена в реанимационное отделение», — заявила врач.

По словам Алимовой, их роддом не вписан в маршрутизацию беременных из-за коронавируса. Однако она рассказала, что бывают и экстренные случаи. Например, к ним ночью привезли женщину на 34-й неделе беременности, у которой было кровотечение. Из-за угрозы жизни пациентке и ее плоду дежурный врач не стала отправлять ее в другой роддом. После благополучно завершившейся медицинской помощи новорожденного забрали в перинатальный центр в Сергиев Посад, а маму выписали через десять дней после родов.

Ранее гинеколог объяснил пользу вакцинации от COVID-19 для беременных. По словам акушера-гинеколога Владислава Корсака, прививка сказывается положительно как на матери, так и на ребенке. Кроме того, он подчеркнул, что вакцина не вызывает бесплодия.