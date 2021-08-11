Российский ученый оценил скорость распространения штамма «йота»

Ученый Ризванов заявил, что штамм «йота» не превзошел «дельту» по скорости распространения

Директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Казанского (Приволжского) федерального университета Альберт Ризванов в беседе с ТАСС оценил скорость распространения штамма «йота».

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По его словам, новый вариант коронавируса не превзошел «дельта»-штамм по скорости распространения. «Ученые говорят, что заразность йота-штамма повышена, но речь о росте по отношению к первоначальным штаммам», — сказал собеседник агентства.

Ризванов добавил, что о повышенной заразности новых штаммов коронавируса говорит скорость, с которой они вытесняют предыдущие. «Если "дельта" вытеснил альфа-штамм буквально за три-четыре месяца, то "йота"-штамм такой способности не проявил», — подчеркнул Ризванов, напомнив, что в России и США по-прежнему доминирует «дельта».

Ранее глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что новый штамм коронавируса «йота» не приводит к серьезному течению болезни. По словам Ван Керкхове, количество случаев заражения «йота»-штаммом в США стремительно падает и «дельта»-вариант коронавируса остается основным.

11 августа ученые в США сообщили о штамме коронавируса «йота», обладающего повышенной по сравнению с другими вариантами передаваемостью и коэффициентом смертности. В некоторых группах людей его летальность выше на 82 процента.