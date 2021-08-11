В ВОЗ заявили о низкой опасности штамма «йота»

ВОЗ заявила, что новый штамм COVID-19 не приведет к серьезному заболеванию

Согласно предварительным данным, полученным из США, новый штамм коронавируса «йота» не приводит к серьезному течению болезни. Об этом на брифинге заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове, трансляция доступна в Twitter.

Новый вариант COVID-19 был обнаружен учеными в Соединенных Штатах. Утверждалось, что он обладает повышенной по сравнению с другими вариантами заражаемостью и коэффициентом смертности. Мутировавший штамм возник в Нью-Йорке и имеет высокую скорость распространения.

По словам Ван Керкхове, количество случаев заражения «йота»-штаммом в США стремительно падает и «дельта»-вариант коронавируса остается основным. Опасность «йота» ниже угрозы, исходящей от «дельта».

Ранее директор НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов оценил угрозу «йота»-штамма COVID-19 в России. По его словам, штамм коронавирусной инфекции в настоящее время не представляет серьезной угрозы. «Этот вариант инфекции выявили преимущественно на территории США, в частности в Нью-Йорке и ряде других штатов, а также в Европе. На территории Российской Федерации он не обнаружен», — подчеркнул Лиозонов.