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Оценена угроза «йота»-штамма коронавируса в России

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Фото: Marko Djurica / Reuters
В НИИ гриппа оценили угрозу «йота»-штамма коронавируса для россиян

«Йота»-штамм коронавируса не представляет серьезной угрозы в России. Такую оценку нового штамма дал директор НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов. Его слова приводит ТАСС.

«Штамм коронавирусной инфекции "йота" в настоящее время не представляет серьезной угрозы. Этот вариант инфекции выявили преимущественно на территории США, в частности, в Нью-Йорке и ряде других штатов, а также в Европе. На территории Российской Федерации он не обнаружен», — заявил Лиознов.

Ранее в центре «Вектор» заявили, что для людей от 65 до 74 лет летальность «йота»-штамма на 82 процента выше, чем у остальных штаммов. Кроме того, в «Векторе» уточнили, что вывод о данном увеличении летальности сделан с помощью моделирования, а значит, может не соответствовать действительности.

Новый штамм COVID-19 «йота» выявили в США. Передаваемость этого штамма примерно на 15-25 процентов выше, чем у ранее циркулировавших вариантов.

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