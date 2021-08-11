Оценена угроза «йота»-штамма коронавируса в России

«Йота»-штамм коронавируса не представляет серьезной угрозы в России. Такую оценку нового штамма дал директор НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов. Его слова приводит ТАСС.

«Штамм коронавирусной инфекции "йота" в настоящее время не представляет серьезной угрозы. Этот вариант инфекции выявили преимущественно на территории США, в частности, в Нью-Йорке и ряде других штатов, а также в Европе. На территории Российской Федерации он не обнаружен», — заявил Лиознов.

Ранее в центре «Вектор» заявили, что для людей от 65 до 74 лет летальность «йота»-штамма на 82 процента выше, чем у остальных штаммов. Кроме того, в «Векторе» уточнили, что вывод о данном увеличении летальности сделан с помощью моделирования, а значит, может не соответствовать действительности.

Новый штамм COVID-19 «йота» выявили в США. Передаваемость этого штамма примерно на 15-25 процентов выше, чем у ранее циркулировавших вариантов.