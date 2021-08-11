В «Векторе» оценили летальность «йота»-штамма коронавируса

В «Векторе» заявили, что летальность «йота»-штамма на 82 процента выше других штаммов

Для людей от 65 до 74 лет летальность «йота»-штамма на 82 процента выше, чем у остальных штаммов. Так в центре «Вектор» оценили риск летального исхода при данном штамме коронавируса, передает РИА Новости.

«В частности, для возрастной группы 65-74 года говорится об увеличении на 82 процента, то есть в 1,8 раза, а не до 82 процентов», — объяснили в сообщении представители центра.

Кроме того, в «Векторе» уточнили, что вывод о данном увеличении летальности сделан с помощью моделирования, а значит может не соответствовать действительности.

Также в центре отметили, что в России случаев заражения «йота»-штаммом коронавируса на данный момент не выявлено. Уточняется, что данный штамм встречается преимущественно в США. Однако даже там на данный момент доля «йота»-штамма в циркуляции составляет менее одного процента.