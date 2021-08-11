Россия
 
Последние новости
РФПИ раскрыл эффективность «Спутника V» в восьми странах мира
Захарова указала на подавление демократии в литовском обществе
В Greenpeace оценили урон лесам от пожаров в России
Жириновский потребовал возбудить уголовное дело против экс-посла Азербайджана
Стало известно о массовых изнасилованиях в мятежном регионе Эфиопии
Умершая девочка «ожила» перед собственной кремацией
Винер-Усманова рассказала о планах сестер Авериных на дальнейшую карьеру
Родители москвички похитили ее прямо перед свадьбой 
Samsung изобрела гибридную камеру для смартфонов
Новости партнеров
Прослушать новость

Российский врач назвал способ сформировать коллективный иммунитет к COVID-19

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Для скорейшего формирования коллективного иммунитета к COVID-19 необходимо начать вакцинировать подростков. Такой способ назвал главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов, слова которого приводит Ura.ru в Telegram-канале.

По утверждению врача, для начала нужно привить 60 процентов взрослого населения.

Как Россия влюбилась в «Тату» и оглохла от певца с жабрами
Читать

«Но если мы сегодня не начнем прививать хотя бы подростков, то нам для того, чтобы добиться снижения заболеваемости, необходимо привить не менее 80 процентов взрослого населения», — уточнил специалист.

Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов предположил, что выработка коллективного иммунитета к коронавирусу в России естественным путем заняла бы от семи до десяти лет. Он отметил, что такой срок понадобится, чтобы иммунитет к COVID-19 возник у 60-70 процентов жителей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Эпидемиолог оценил влияние курения на формирование антител после прививки
В Минздраве раскрыли информацию о выявленном в США штамме COVID-19 «Йота»
Инфекционист назвал невозможным создание коллективного иммунитета из-за «дельты»