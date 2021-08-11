Российский врач назвал способ сформировать коллективный иммунитет к COVID-19

Для скорейшего формирования коллективного иммунитета к COVID-19 необходимо начать вакцинировать подростков. Такой способ назвал главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов, слова которого приводит Ura.ru в Telegram-канале.

По утверждению врача, для начала нужно привить 60 процентов взрослого населения.

«Но если мы сегодня не начнем прививать хотя бы подростков, то нам для того, чтобы добиться снижения заболеваемости, необходимо привить не менее 80 процентов взрослого населения», — уточнил специалист.

Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов предположил, что выработка коллективного иммунитета к коронавирусу в России естественным путем заняла бы от семи до десяти лет. Он отметил, что такой срок понадобится, чтобы иммунитет к COVID-19 возник у 60-70 процентов жителей.