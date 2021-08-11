Эпидемиолог назвал сроки появления коллективного иммунитета без вакцинации

Выработка коллективного иммунитета к коронавирусу в России естественным путем заняла бы от семи до десяти лет. Такое предположение сделал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире «Первого канала». Его слова приводит ТАСС.

По его словам, такой срок понадобиться, чтобы иммунитет к COVID-19 возник у 60-70 процентов россиян. При этом, все это время будут появляться новые и новые штаммы, поскольку мутации вируса происходят только в организме без иммунитета.

Горелов подчеркнул, что вакцинация позволяет спасти жизни многим людям, даже если сами они вакцинироваться не могут по состоянию здоровья.

«Когда охват вакцинации достигает такого числа [60-70%], мы даем шанс шести процентам, которые в силу показателей здоровья не могут быть вакцинированными, спасти свою жизнь, не встретившись с кривой инфекции», — отметил Горелов.

Ранее британский инфекционист, директор группы Оксфорда по разработке вакцины AstraZeneca, профессор Эндрю Поллард назвал достижение коллективного иммунитета у населения невозможным в условиях циркулирования «дельта»-штамма COVID-19. Проблема, по его словам, заключается в том, что «дельта» будет передаваться до тех пор, пока абсолютно все население не будет вакцинировано, поскольку только тогда вирус перестанет существовать в обществе.

В то же время, эпидемиологи выявили новый штамм коронавируса в Нью-Йорке. Ему дали имя «Йота». Он показал степень летальности аж до 82 процентов, особенно в возрастном диапазоне старше 45 лет. Кроме того, он и передается по сравнению с другими мутациями на 25 процентов быстрее.