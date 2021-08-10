Туристы массово отправились в Сан-Марино ради «Спутника V»

Туристы массово отправились в Сан-Марино ради вакцинации российским препаратом «Спутник V», после прививки они увозят с собой ампулы от вакцины в качестве сувениров. Об этом сообщили РИА Новости в Институте социального обеспечения (ISS) Сан-Марино.

Власти страны запустили специальные «вакцинные туры»: в них любой турист, заплатив 50 евро за процедуру и арендовав отель на срок, необходимый для наблюдения после вакцинации, может привиться российским препаратом.

«За время старта кампании мы сделали 1700 уколов. Оба компонента препарата получили 840 человек», — заявил представитель медицинского ведомства микрогосударства. Также он отметил, что большинство привившихся являются гражданами Евросоюза, в основном — Германии. После прививки некоторые «туристы» просили продемонстрировать им соответствующие ампулы и даже забирали их с собой в качестве сувениров.

Ранее итальянский Национальный институт инфекционных заболеваний (Lazzaro Spallanzani), исследовавший эффективность российского препарата на примере прививочной кампании в Сан-Марино, подтвердил, что 99 процентов вакцинированных получили антитела. В исследовании поучаствовали пять тысяч человек.

Власти Сан-Марино вакцинировали 70 процентов населения страны — это показатель, необходимый для выработки коллективного иммунитета. Несмотря на наличие вакцины Pfizer от кампании BioNTech, 85 процентов вакцинированных граждан страны предпочли именно российский препарат.