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В Сан-Марино рассказали о 99-процентной эффективности «Спутника V»

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Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Антитела к коронавирусу появились у 99 процентов привившихся второй дозой российской вакцины «Спутник V» в Сан-Марино. Об этом рассказал представитель Института по социальной безопасности республики Франко Кавалли в интервью ТАСС.

Такие данные ученые получили в результате исследования, проведенного совместно с институтом имени Ладзаро Спалланцани. Его цель — измерить уровень антител через 21 день после введения первой дозы, а затем — через 21 день после введения второй дозы.

В испытаниях участвовали пять тысяч человек. Согласно предварительным результатам, антитела выработались почти у всех участников исследования.

Кавалли подчеркнул, что теперь институту предстоит провести качественный анализ антител.

5 августа министр здравоохранения страны Роберто Чиаватта заявил, что у всех жителей Сан-Марино, привитых «Спутником V», нашли антитела. «Это можно увидеть, если взглянуть на динамику заболеваемости коронавирусом в нашей стране за март и апрель этого года», — пояснил Чиаватта. По его словам, в то время больницы Сан-Марино была заполнены больными COVID-19. Сдержать темпы заболеваемости удалось только после того, как в страну ввезли «Спутник V».

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