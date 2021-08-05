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У всех привитых «Спутником V» жителей Сан-Марино нашли антитела

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Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

У всех жителей Сан-Марино, привитых российской вакциной от коронавируса «Спутник V», нашли антитела. Об этом заявил министр здравоохранения страны Роберто Чиаватта в разговоре с RT.

«Это можно увидеть, если взглянуть на динамику заболеваемости коронавирусом в нашей стране за март и апрель этого года», — пояснил Чиаватта. По его словам, в то время больницы Сан-Марино была заполнены больными COVID-19. Сдержать темпы заболеваемости удалось только после того, как в страну ввезли «Спутник V».

По словам главы Минздрава, уже сейчас в республике нет госпитализированных больных, зараженных коронавирусом. Поставки препарата в страну начались в феврале 2021-го.

2 августа Европейская комиссия признала COVID-сертификаты Сан-Марино и Ватикана действующими на территории ЕС. Однако позднее в республике уточнили, что признание в ЕС сертификатов о вакцинации из Сан-Марино не является признанием российской вакцины «Спутник V».

В ответ постпред России в Евросоюзе Владимир Чижов обвинил европейские страны в политизации вопроса признания российских вакцин.

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