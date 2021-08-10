Зафиксирована вспышка нового смертельно опасного вируса

В ходе изучения выбросившегося на берег малазийского дельфина исследователи из США и Канады обнаружили новый смертоносный штамм морбилливируса китообразных. Статья специалистов опубликована в журнале Scientific Reports.

Родственный вирусам кори и оспы морбилливирус китообразных стал причиной массовых смертей дельфинов и китов по всему миру. Ранее зафиксированные учеными вспышки двух его новых штаммов — на западе Австралии и в Бразилии — привели к смертям 50 и 200 дельфинов соответственно.

В 2018 году на берег гавайского острова Мауи выбросился малазийский дельфин, представитель крайне редкого пелагического (живущего в открытом море) вида. Несмотря на то, что физическое состояние тела у него было хорошим, органы дельфина имели болезненный вид, а в спинномозговой жидкости присутствовала кровь. Ученые решили провести его некропсию, в ходе которой антиген морбилливируса был зафиксирован в мозжечке, легких, почках и лимфатических узлах. Генетический анализ собранных клеточных культур показал, что это неизвестный исследователям опасный штамм морбилливируса китообразных.

По мнению исследователей, этот штамм представляет собой большую угрозу для дельфинов. Высокосоциальные малазийские дельфины могут распространить новый морбилливирус по всему миру. Несмотря на то, что дельфины уже могли приобрести иммунитет к нему, установить это достоверно можно лишь через тестирование на антитела.

