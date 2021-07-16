Создан препарат против опасного геморрагического вируса

Российские ученые из Института органической химии (НИОХ) в Новосибирске создали препарат на основе новых химических веществ, которые во много раз эффективнее аналогов борются с опасным вирусом Хантаан. Он, в свою очередь, вызывает геморрагическую лихорадку и почечный синдром. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Химики изобрели новый подход к получению веществ, которые состоят из фрагмента природной молекулы и части изоиндола — азотсодержащей молекулы, состоящей из двух различных циклов. Природная молекула добывается из камфорного дерева, вместе с синтетическим компонентом она нацелена на нуклеопротеин вируса Хантаан. Целевой белок играет важную роль в репликации вируса и транскрипции его генома, то есть размножение вируса без него невозможно.

Вирус Хантаан или хантавирус представляет собой возбудитель острой природно-очаговой болезни (переносчиком являются полевые мыши и другие грызуны), симптомы которой является лихорадка с общей интоксикацией, геморрагический синдром (склонность к кровоточивости слизистых оболочек) и поражение почек в виде нефрозонефрита. Заразиться вирусом можно при контакте с дикими грызунами или при вдохе частичек их экскрементов.

В России с 1978 года зафиксировано более 340 тысяч клинически диагностированных случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом.