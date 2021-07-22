В древнем льду нашли неизвестные науке вирусы

Ученые Университета штата Огайо в США обнаружили в ледниках Тибетского плато в Китае сохранившиеся древние вирусы возрастом более десяти тысяч лет. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи проанализировали керны льда, взятые в 2015 году из ледяной шапки Гулия в западной части Китая. Керны содержат слои льда, которые накапливаются год за годом и удерживают все, что было в атмосфере в это время. Таким образом, слои представляют собой своего рода временную шкалу, которую ученые используют, чтобы проследить изменения климата, микробов, вирусов и газового состава атмосферы в прошлом. Возраст образцов льда достигал примерно 15 тысяч лет.

Оказалось, что во льду содержится генетический материал 33 вирусов. О существовании четырех из них уже было известно науке, однако 28 были обнаружены впервые. Более того, около половины вирусов остались в живых благодаря замерзанию. По словам ученых, вирусы адаптированы к холодным условиям и способны заражать клетки при низких температурах. Однако они, скорее всего, безопасны для животных и человека и инфицируют растения.

Ранее сообщалось, что российские ученые совместно с коллегами из Дании, Великобритании и Швеции обнаружили самые древние свидетельства заражения людей вирусами на территории Сибири. Исследователи получили первое прямое доказательство, что ранние люди современного типа страдали от герпесвирусов и аденовирусов, которые возникли несколько сотен тысяч лет назад и циркулировали в человеческой популяции по крайней мере с плейстоцена.