В Сибири нашли ДНК древнейших и опасных для людей вирусов

Российские ученые совместно с коллегами из Дании, Великобритании и Швеции обнаружили самые древние свидетельства заражения людей вирусами на территории Сибири. Исследователи получили первое прямое доказательство, что ранние люди современного типа страдали от герпесвирусов и аденовирусов, которые возникли несколько сотен тысяч лет назад и циркулировали в человеческой популяции по крайней мере с плейстоцена. Об этом сообщается в препринте статьи, опубликованной в репозитории bioRxiv.

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Исследователи проанализировали ДНК, которую выделили из человеческих останков, найденных на Янской стоянке в Якутии, возрастом около 31 тысячи лет. Здесь, на месте археологических раскопок, были обнаружены три фрагментированных молочных зуба, принадлежащих детям 10-12 лет, при этом два зуба стали источником генетического материала. Ученые провели секвенирование ДНК методом дробовика, когда нуклеиновые кислоты случайным образом фрагментируются на мелкие участки, которые затем клонируют и собирают в почти полную геномную последовательность с помощью алгоритмов.

Ученые обнаружили последовательности ДНК, которые принадлежали двум семействам ДНК-содержащих вирусов: аденовирусы (Adenoviridae) и герпесвирусы (Herpesviridae). При этом исследователи идентифицировали четыре разных вида вируса герпеса, включая цитомегаловирус, два вида из рода розеоловирусы и симплексвирус. Кроме того, в каждом из двух зубов, которые принадлежали разным детям, был выявлен свой штамм аденовируса — HAdVC1 и HAdV-C2. Все эти вирусы способны вызывать хронические инфекции в течение всей жизни человека и опасны тем, что повышают риск развития опухолей.

До сих пор самые ранние доказательства вирусных инфекций человека датировались 6600 лет назад, однако новое открытие отодвинуло их на 25 тысяч лет в прошлое. Более того, анализ молекулярной дивергенции между геномами HAdVC1 и HAdV-C2 показал, что аденовирусы очень медленно эволюционируют. Их общий предок существовал примерно 700 тысяч лет назад, а нынешнее генетическое разнообразие вирусов, вероятно, предшествует возникновению современного генетического разнообразия человека, которое установилось в последние 250 тысяч лет.

Однако пока не известно, появилось ли все видовое разнообразие вирусов в результате миграции различных вирусных линий вместе с группами людей из Африки в Евразию или произошла межвидовая передача от архаичных видов рода Homo (неандертальцев и денисовцев) к анатомически современному человеку из-за смешения за пределами Африки.