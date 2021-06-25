В Японии нашли останки самой древней жертвы нападения акулы

Археологи Оксфордского университета обнаружили останки самой древней жертвы нападения акулы. Возраст погибшего достигает примерно трех тысяч лет. О самом раннем свидетельстве нападения акулы на человека сообщается в статье, опубликованной в Journal of Archeological Science: Report.

Как пишут авторы, акула напала на взрослого мужчину, который был рыбаком и охотником-собирателем, жившим в Японии в конце периода Дзёмон в 1370-1010 годах до нашей эры. Период Дзёмон соответствует среднему и новокаменному веку. Хотя древние японцы принимали нововведения Запада, например, изготовление керамической посуды, но долго сохраняли приверженность традиционной палеолитической культуры, то есть оставались охотниками и собирателями.

Останки, которые обозначены специалистами под номером 24, были похоронены на стоянке древних людей Цукумо недалеко от Внутреннего Японского моря, где даже в наши дни акулы продолжают нападать на пловцов. На костях специалисты обнаружили 790 глубоких зазубренных отметин, оставшихся от зубов морского хищника. Травмы, обнаруженные на скелете, включали костные выбоины, проколы, перекрестные царапины и переломы, вызванные воздействием грубой силы. Повреждения, в основном, были на руках, ногах, груди и животе. Компьютерное моделирование травм на 3D-скелете, которое облегчило анализ повреждений, показало, что мужчина не стал жертвой конфликта с другими людьми и, скорее всего, был жив при нападении акулы.

Наиболее вероятным видом, напавшей на рыбака, является белая акула Carcharodon carcharias или тигровая акула Galeocerdo cuvier. К сожалению, мужчина не мог выжить при таких серьезных травмах. Вскоре после этого большая часть тела была обнаружена и похоронена на общинном кладбище Цукумо.