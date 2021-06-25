Наука и техника
 
Последние новости
Борис Джонсон принял решение о проходе британского эсминца в Черном море
Финансисты назвали невыгодные случаи погашения ипотеки
Возможность повторения аномального лета 2010 года оценили
Россиянам дали советы по вложению денег для получения пассивного дохода
Лидеры Евросоюза задумали ввести новые санкции против России
Белла Хадид прошлась по улицам без белья в топе в стиле 90-х
В России приняли новые правила обжалования штрафов ГИБДД
Профессор назвал условие для снижения смертности от COVID-19
На Украине испугались приглашения Путина на саммит ЕС
Новости партнеров
Прослушать новость

В Японии нашли останки самой древней жертвы нападения акулы

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Kyoto University

Археологи Оксфордского университета обнаружили останки самой древней жертвы нападения акулы. Возраст погибшего достигает примерно трех тысяч лет. О самом раннем свидетельстве нападения акулы на человека сообщается в статье, опубликованной в Journal of Archeological Science: Report.

Как пишут авторы, акула напала на взрослого мужчину, который был рыбаком и охотником-собирателем, жившим в Японии в конце периода Дзёмон в 1370-1010 годах до нашей эры. Период Дзёмон соответствует среднему и новокаменному веку. Хотя древние японцы принимали нововведения Запада, например, изготовление керамической посуды, но долго сохраняли приверженность традиционной палеолитической культуры, то есть оставались охотниками и собирателями.

Останки, которые обозначены специалистами под номером 24, были похоронены на стоянке древних людей Цукумо недалеко от Внутреннего Японского моря, где даже в наши дни акулы продолжают нападать на пловцов. На костях специалисты обнаружили 790 глубоких зазубренных отметин, оставшихся от зубов морского хищника. Травмы, обнаруженные на скелете, включали костные выбоины, проколы, перекрестные царапины и переломы, вызванные воздействием грубой силы. Повреждения, в основном, были на руках, ногах, груди и животе. Компьютерное моделирование травм на 3D-скелете, которое облегчило анализ повреждений, показало, что мужчина не стал жертвой конфликта с другими людьми и, скорее всего, был жив при нападении акулы.

Наиболее вероятным видом, напавшей на рыбака, является белая акула Carcharodon carcharias или тигровая акула Galeocerdo cuvier. К сожалению, мужчина не мог выжить при таких серьезных травмах. Вскоре после этого большая часть тела была обнаружена и похоронена на общинном кладбище Цукумо.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
3000-year-old shark attack victim from Tsukumo shell-mound, Okayama, Japan
Раскрыты последствия древней катастрофы для человечества
Названа самая лучшая техника запоминания
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0425 апреля

Мы вам не братья

Чем обернется для человечества контакт с инопланетным разумом? Отвечают ученые
12:0721 июня

iPhone 12 Pro подешевел на четверть

11:2021 июня

Песков назвал сроки появления 6G в России

10:3721 июня

Американские военные взорвали бомбу в океане и вызвали землетрясение

Наука и техника00:0128 апреля

«Париж будет наш или его не будет вовсе».

Чему Ленин и Сталин научились у восставших французов
10:0121 июня

Перечислены новые особенности S.T.A.L.K.E.R. 2

09:0821 июня

Windows 7 прекратила получать драйверы

05:3421 июня

В Индии выявили новый штамм коронавируса «дельта плюс»

Наука и техника00:02 5 мая
Старт ракеты Electron

Взяли высоту.

У SpaceX появился сильный конкурент. Ракета от Rocket Lab может стать американским ответом «Союзам»
07:1221 июня

Эксперт рассказал о будущем беспилотных автомобилей

06:3021 июня

Гигантскую обсерваторию перевели в почти чистое квантовое состояние

05:0421 июня

Расследователь лабораторной утечки коронавируса допустил раскрытие новых фактов

Россия
«Вопрос лечения так и не решен»
Коронавирус снова мутировал. Чем это грозит россиянам?
В Москве ограничили посещение кафе, баров и ресторанов.
Попасть в них можно только с прививкой, антителами или ПЦР-тестом
В Москве заработали бесковидные бары и рестораны.
 
Все материалы
Мир
Российский посол оценил действия британского эсминца в Черном море
«Миропорядок надо менять»
Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад — о крахе США, роли России в мире и письмах Путину
Пять человек пострадали при обрушении пешеходного моста в Вашингтоне
Российские моряки применили оружие против британского эсминца.
Что известно об инциденте в Черном море?
Франция внесла Россию в список «красных» стран из-за коронавируса
Россия считает Турцию своим союзником.
Почему Анкара продает оружие Украине?
В США зафиксировали около 500 случаев миокардита после американской вакцины
Все материалы
Бывший СССР
Запад вводит жесткие санкции против Белоруссии.
Устоит ли режим Лукашенко на этот раз?
Партия Пашиняна выиграла выборы в Армении.
Но это не позволяет ему вновь стать премьер-министром
Своих побросали.
За что россияне попадали в белорусские тюрьмы и как на это реагировали в Москве
Полиция сдерживает противников Никола Пашиняна на митинге за его отставку Конец метаниям.
Армения устала от Пашиняна. Восстановит ли страна прежние отношения с Россией после выборов?
Все материалы
Экономика
Европа обрушилась с критикой на «Газпром»
Ненасытные.
Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?
Назван объем помощи одиноким россиянам с детьми
Новое величие.
Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает?
«Роснефть» начала заправлять авиатопливо в аэропорту Нюрнберга
«Большая часть этого трудного пути уже пройдена».
Генеральный директор Biocad о компании, которой в этом году уже 20 лет
Акции российских металлургов рухнули после решения правительства
Все материалы
Силовые структуры
Владимир Зеленский«Украина была для них раем»
Воры в законе обещают убить Владимира Зеленского. Что стоит за их угрозами?
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
«Ты в него шмальнул!»
Как сибирский поселок стал горячей точкой после случайного выстрела сотрудника ДПС в задержанного
«В ваших детях бесы».
Как россияне попадают в секты, теряют все и совершают страшные преступления
Все материалы
Наука и техника
Жертва давки на Ходынском поле«Ямы наполнялись людьми, толпа шла прямо по ним».
Как коронация Николая II обернулась крупнейшей давкой в истории России
Истинный РОСС.
Россия создает свою космическую станцию. Что о ней известно?
Все материалы
Спорт
Партнерский материал
Такое страшное слово «ничья».
Сборной России в игре с Данией не нужна победа. И это пугает больше всего
Хосе Андраде
Партнерский материал
Черная жемчужина.
«Танцующему» футболисту аплодировал весь мир. Почему он умер в приюте для бездомных?
«Нам повезло, что есть VAR»
Помощь судей, супергол Миранчука и травма Фернандеса. Как Россия обыграла Финляндию
Теофило Кубильяс — в центре
Партнерский материал
Наследник Короля.
Как парень из перуанских трущоб стал звездой футбола и заслужил уважение великого Пеле
Все материалы
Культура
Билли Айлиш извинилась перед азиатами за высмеивание акцента
«Сейчас Путина прятать уже не просят»
Как Сергей Полунин набил на груди татуировку с Путиным и изменил свою жизнь
Умерла 93-летняя звезда «Стар Трека»
«Вселенная тебе ничего не должна»
Как стать счастливым несмотря на бедность, болезнь и смерть? Отвечает философ
Максим Фадеев назвал игру сборной России по футболу «колхозным фарсом»
Драйв 80-х, любовницы Лимонова и соколы Сталина:
лучшие книги лета
Мужчина нашел в мусорном баке старинные картины
Все материалы
Интернет и СМИ
Журналист нашел пропавшего младенца во время репортажа о его исчезновении
Российская блогерша разочаровалась в журналисте Гордоне после интервью
«Рай для мужчин, проклятье для женщин»
 
Снуп Догг опубликовал у себя видео с Максимом Галкиным
Популярная российская блогерша назвала истинную причину развода
Все материалы
Ценности
Женщина осталась без зубов из-за мечты о похудении и прославилась в сети
Дешевая одежда на детях принца Уильяма и Кейт Миддлтон вызвала споры в сети
«Еле спасли»
Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
Украинка показала свой нос «до и после пластики» и разозлила подписчиков
«Лжец, припертый к стенке»
Как Борис Джонсон устраивал алковечеринки, менял женщин и попадал в скандалы
Голливудский актер набрал десятки килограммов и удивил фанатов новой внешностью
Модель Victoria's Secret во время шоу Wild Things, Нью-Йорк, 2010 год«Сначала обнаженные снимки, а потом — паранджа»
Как дизайнеры и звезды оскорбляют миллионы людей и чем это опасно?
Все материалы
Путешествия
«Местные больше напоминали зверей».
Как россияне попали в самую закрытую страну мира и чуть не застряли в ней навсегда
Россия ужесточила правила въезда из-за границы.
Куда можно уехать, как вернуться в Россию и сколько это стоит
«Замкнутый и всегда одинокий».
Каким был великий Магеллан, зачем он отправился в кругосветное плавание и за что был убит
Все материалы
Из жизни
Невеста поделилась способами сэкономить на свадьбе и получила угрозы убийством
«Это ужасно действует на психику»
Австралию атаковали миллиарды мышей. Они устраивают пожары и кусают детей по ночам
Худеющая девушка каждый день снимала видео в нижнем белье и показала результат
Девушка не пила 21 день и рассказала о неожиданных последствиях воздержания
Человек-паук пришел на службу к Папе Римскому
«Они не знают, что делают»
Всемогущих британских шпионов разоблачили: история главных провалов английских спецагентов
Все материалы
Ferrari представила первый дорожный суперкар с двигателем V6
Всё про новый кроссовер Infiniti QX60
Много фотографий и подробностей о семиместном японском кроссовере нового поколения
Характеристики нового Kia Sportage рассекретили раньше времени
Длительный тест Mazda CX-30: часть вторая
Подводим итоги длительного теста японского кроссовера
Электромотоцикл с уникальной аэродинамикой поборется за мировой рекорд скорости
С юбилеем, Chevrolet Tahoe!
Отмечаем тридцатилетие несокрушимых американских крепостей на колесах
Новый Nissan Juke превратили в ралли-кар
Все материалы
Среда обитания
Американский город уходит под землю:
почему в этом виноваты его жители?
«Как прежде уже не будет»
Россияне массово покидают квартиры ради жизни на природе. Как изменятся цены на дома?
Битое стекло, кусок асфальта и лужа воска:
как выглядят проекты самого странного скульптора мира
Больная фантазия.
Прозрачная церковь, бриллианты и летящий ангел: как выглядят самые необычные здания мира
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Все материалы