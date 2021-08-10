Инфекционист назвал невозможным создание коллективного иммунитета из-за «дельты»

Британский инфекционист, директор группы Оксфорда по разработке вакцины профессор Эндрю Поллард назвал достижение коллективного иммунитета у населения невозможным в условиях циркулирования «дельта»-штамма COVID-19. Об этом он рассказал британской парламентской группе по коронавирусу, его слова приводит газета The Guardian.

Проблема, по его словам, заключается в том, что «дельта» будет передаваться до тех пор, пока абсолютно все население не будет вакцинировано, поскольку только тогда вирус перестанет существовать в обществе.

«Проблема состоит в том, что этот вирус - не корь. Если 95% населения вакцинированы против кори, то вирус не может передаваться в популяции. Вариант "дельта" будет все еще заражать тех людей, кто вакцинировался. Это означает, что любой, кто не вакцинирован, в какой-то момент встретит вирус», — заявил Поллард.

В то же время, он не считает, что дополнительная «бустерная» доза вакцин может понадобиться. По его словам, несмотря на то, что уровень антител, полученных после вакцинации, со временем падает, иммунная система человека «помнит» вакцину десятилетиями и способна обеспечить определенный уровень защиты организма.

Ранее врач-эпидемиолог Эдуард Шунков рассказал о возникновении новых, более агрессивных штаммов коронавируса в южных странах. Он объяснил, что более заразными подобные штаммы делает ультрафиолет. По его словам, при попадании в организм вирус заставляет вырабатывать его больше своих копий, что истощает ресурсы. Все это вместе повышает токсичность коронавируса.