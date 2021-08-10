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Российский врач назвал три отличительных симптома «дельта»-варианта коронавируса

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Глава информационного центра оперштаба Самарской области Николай Ренц назвал три отличительных симптома «дельта»-варианта коронавируса. Его слова приводит «Комсомольская правда».

Врач отметил, что медики в «красной зоне» и поликлиниках начали обращать внимание, что заболевание стало развиваться гораздо стремительнее. Так, если раньше симптомы проявлялись через 4-10 дней, то теперь инкубационный период составляет 2-3 дня.

«Второй новый признак — кашель есть не всегда. Пациенты больше сталкиваются с температурой и расстройством кишечника. И третий тревожный фактор — дети и подростки стали болеть чаще и с осложнениями», — рассказал Ренц.

Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков заявил, что не у всех, кто перенес коронавирус, развивается постковидный синдром. По его словам, он может проявиться у пациентов, переболевших в легкой или бессимптомной форме.

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