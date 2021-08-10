Инфекционист рассказал о проявлениях постковидного синдрома

Не у всех переболевших коронавирусом развивается постковидный синдром, однако он может проявиться у пациентов, переболевших в легкой или бессимптомной форме. Об этом рассказал РИА Новости врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь», Андрей Поздняков.

Специалист отметил, что длительность постковидного синдрома в среднем составляет 4-4,5 месяца с момента появления симптомов. При этом, по его словам, зачастую страдают уже «скомпрометированные» органы и системы. В числе самых распространенных его проявлений Поздняков назвал нарушения функции легких, включая одышку и невосстанавливающееся насыщение кислородом, — они встречаются у 70 процентов переболевших. Эксперт также отметил различные функционально-неврологические нарушения, в том числе астеновегетативный синдром, нервное расстройство и снижение концентрации внимания. С ними сталкиваются 50-60 процентов пациентов.

У 50 процентов переболевших с постковидным синдромом наблюдается поражение сосудов, примерно 20-25 процентов сталкиваются с поражением сердца. Около 25-30 процентов приходится на желудочно-кишечные нарушения, включая нарушения функции печени и поджелудочной железы.

Поздняков подчеркнул, что одним из факторов, влияющих на развитие постковидного синдрома, является иммунитет. Слабый иммунный ответ способствует более длительному пребыванию вируса в организме, пояснил инфекционист.

Ранее Поздняков назвал категории людей, которые наиболее подвержены тромбозу — одному из самых распространенных осложнений коронавируса.