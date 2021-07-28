Врач назвал категории наиболее подверженных тромбозу при коронавирусе людей

Врач-инфекционист Андрей Поздняков назвал категории людей, которые наиболее подвержены тромбозу — одному из самых распространенных осложнений коронавируса. Об этом пишет РИА Новости.

По словам эксперта, в первую очередь пациенты предрасположены к этому заболеванию генетически. Он отметил, что это достаточно распространенная болезнь, поэтому следует внимательно следить за состоянием сосудов.

Поздняков объяснил, что одна из наиболее благоприятных для размножения коронавируса клеток — это эндотелий, который выстилает внутреннюю поверхность кровеносных сосудов. При поражении он теряет эластичность, после чего кровоток осложняется.

«Так как эндотелий восстанавливается достаточно медленно, при нарушении внутренней оболочки сосудов вирусом SARS-COV-2 могут возникать тромбозы. При этом человек может даже не подозревать что у него развивается тромб. К сожалению, у генетически предрасположенных людей первая выявляемость часто оказывается фатальной — это может быть инсульт, инфаркт или тромбоз любой другой вены», — добавил врач.

К тромбообразованию также склонны женщины, принимающие гормональные контрацептивы, пациенты с энlокринными заболеваниями, которые нарушают обмен глюкозы и провоцируют избыточный вес, а также страдающие сердечными патологиями. Поздняков заключил, что у вакцины «Спутник V» не зафиксировано данных о повышении риска тромбозов.

Российские ученые раскрыли влияние коронавируса на глаза. По их словам, инфекция может затронуть этот орган, что способствует ухудшению зрения и появлению пятен перед глазами. Эксперты объясняют это тромбами в сосудах и снижением функционала пораженной ткани, а также поражениями нервной ткани.

