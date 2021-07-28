Россия
 
Последние новости
Санкт-Петербургу и Архангельску предсказали уничтожение из-за потопа
Украинцам посоветовали «ползти на коленях» к России за газом
Эксперт допустила перевод школьников на удаленку в новом учебном году
Число смертей от коронавируса в Великобритании достигло рекорда с марта
Монахиня бросила работу в церкви и разбогатела на продаже голых фото
В России предупредили о возможной нехватке сигарет
Ким Чен Ын сравнил испытания пандемии коронавируса с Корейской войной
Россиянам назвали условия для списания долгов за ЖКХ
Ветеран первой чеченской войны описал трусость офицеров во время боев за Грозный
Новости партнеров
Прослушать новость

Российские ученые раскрыли влияние коронавируса на глаза

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Pixabay

Российские ученые раскрыли влияние коронавируса на глаза. По их словам, инфекция может затронуть этот орган, что способствует ухудшению зрения и появлению пятен перед глазами. Об этом пишет РБК.

Вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский отметил, что из-за перенесенного COVID-19 могут образовываться тромбы в сосудах. «История этой эпидемии слишком коротка, чтобы делать окончательные выводы, но впечатление складывается именно такое. Инфекция COVID-19 может влиять на сосуды (это как раз достаточно известный феномен), в том числе на глазные сосуды, вызывая микротромбы и симптомы пятен и ухудшения зрения», — пояснил эксперт.

Его коллега, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, добавил, что коронавирус может поражать нервные клетки. Также при тяжелом течении болезни возникает инфекционный синдром, сопровождающийся головными болями и высокой температурой, что также может негативно влиять на остроту зрения. Специалист пояснил, что в любом месте, где образовываются тромбы, снижается функциональная активность этой ткани.

Ранее врач-эндокринолог клиники лечебного питания, научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Юргита Вараева дала советы по питанию после перенесенного COVID-19. Врач посоветовала съедать в день минимум три-четыре порции продуктов из следующего списка: молоко, кисломолочная продукция, йогурт, творог, рыба, яйца, птица, мясо, бобы, фасоль и продукты из сои.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Ученый усомнился в завершении пандемии COVID-19 к следующему году
Российский вирусолог заявил о росте вероятности повторного заражения COVID-19
Врач заявил о пожизненном нарушении когнитивных функций после коронавируса