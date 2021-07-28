Российские ученые раскрыли влияние коронавируса на глаза. По их словам, инфекция может затронуть этот орган, что способствует ухудшению зрения и появлению пятен перед глазами. Об этом пишет РБК.

Вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский отметил, что из-за перенесенного COVID-19 могут образовываться тромбы в сосудах. «История этой эпидемии слишком коротка, чтобы делать окончательные выводы, но впечатление складывается именно такое. Инфекция COVID-19 может влиять на сосуды (это как раз достаточно известный феномен), в том числе на глазные сосуды, вызывая микротромбы и симптомы пятен и ухудшения зрения», — пояснил эксперт.

Его коллега, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, добавил, что коронавирус может поражать нервные клетки. Также при тяжелом течении болезни возникает инфекционный синдром, сопровождающийся головными болями и высокой температурой, что также может негативно влиять на остроту зрения. Специалист пояснил, что в любом месте, где образовываются тромбы, снижается функциональная активность этой ткани.

Ранее врач-эндокринолог клиники лечебного питания, научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Юргита Вараева дала советы по питанию после перенесенного COVID-19. Врач посоветовала съедать в день минимум три-четыре порции продуктов из следующего списка: молоко, кисломолочная продукция, йогурт, творог, рыба, яйца, птица, мясо, бобы, фасоль и продукты из сои.

