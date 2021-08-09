Эпидемиолог назвала россиянам сроки наступления постковидного синдрома

Заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева заявила, что симптомы постковидного синдрома могут быть обнаружены даже спустя несколько месяцев после перенесенного COVID-19. Такие сроки она назвала в беседе с РИА Новости.

Эпидемиолог рассказала, что постковидный синдром развивается от трех до 24 недель после острой фазы коронавируса или выписки из больницы. «Наиболее часто симптомы постковидного синдрома отмечаются спустя четыре недели», — сказала она.

Также специалист подчеркнула, что у переболевших коронавирусом в бессимптомной форме россиян постковидный синдром может проявиться спустя месяц.

Ранее врач-кардиолог высшей категории Юлия Лоцманова раскрыла симптомы «постковидного синдрома». По ее словам, в таком случае в крови наблюдаются определенные изменения —повышается, и лимфоциты снижаются. Также медики смотрят на показатели свертываемости крови, D-димер, уровень электролитов и тропонина, гормоны щитовидной железы, витамин D.