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Эпидемиолог назвала россиянам сроки наступления постковидного синдрома

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Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева заявила, что симптомы постковидного синдрома могут быть обнаружены даже спустя несколько месяцев после перенесенного COVID-19. Такие сроки она назвала в беседе с РИА Новости.

Эпидемиолог рассказала, что постковидный синдром развивается от трех до 24 недель после острой фазы коронавируса или выписки из больницы. «Наиболее часто симптомы постковидного синдрома отмечаются спустя четыре недели», — сказала она.

Также специалист подчеркнула, что у переболевших коронавирусом в бессимптомной форме россиян постковидный синдром может проявиться спустя месяц.

Ранее врач-кардиолог высшей категории Юлия Лоцманова раскрыла симптомы «постковидного синдрома». По ее словам, в таком случае в крови наблюдаются определенные изменения —повышается, и лимфоциты снижаются. Также медики смотрят на показатели свертываемости крови, D-димер, уровень электролитов и тропонина, гормоны щитовидной железы, витамин D.

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