Врач рассказал о лечении постковидного синдрома

Врач терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин в разговоре с «Лентой.ру» рассказал о причинах возникновения и методах лечения постковидного синдрома. По словам медика, процесс восстановления в данном случае похож на реабилитацию людей, перенесших прединсультное состояние и испытывающих проблемы с речью и памятью.

Заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева заявила, что симптомы постковидного синдрома могут быть обнаружены даже спустя несколько месяцев после перенесенного COVID-19.

Эпидемиолог рассказала, что постковидный синдром развивается от трех до 24 недель после острой фазы коронавируса или выписки из больницы. «Наиболее часто симптомы постковидного синдрома отмечаются спустя четыре недели», — сказала она.

Ранняя реабилитация увеличивает шансы выйти из болезни с наименьшими потерями

Кондрахин подчеркнул: коронавирус токсичен не только для легких, но и для нервных клеток человека. Из-за нарушения работы вегетативной нервной системы возникают проблемы с проведением нервных импульсов, что и приводит к астеническим симптомам.

«Во время болезни организм испытывает постоянную нехватку кислорода, — объясняет врач. — Головной мозг, нервные клетки очень чувствительны к его дефициту, и в итоге получается, что чем меньше нервных клеток включены в процесс работы, тем сложнее восстановиться организму. Клетки замирают, находятся в спящем состоянии, и, чем сложнее и дольше протекает болезнь, тем труднее восстановить связи».

По словам медика, чаще симптомы постковидного синдрома возникают уже спустя несколько дней после болезни. Организм постепенно пытается восстановить свои функции, но часть их затормаживается, нервная система показывает, что произошел сбой. На этом этапе и возникают астенические симптомы: люди теряют память, возникает усталость, сонливость.

«Все эти симптомы — следствие нарушения в структурах нервной системы. Существует комплекс мероприятий, нацеленный на реабилитацию. В первую очередь это, конечно, медикаментозная терапия. При возникновении симптомов, необходимо сразу обратиться к неврологу, чтобы он поставил верный диагноз и назначил лечение. Но самый ранний момент восстановления — это, конечно, физическая активность. После болезни необходимо как можно раньше выходить в движение. В целом, это похоже на людей после инсульта, постинсультных состояний, когда возникает проблема с речью — всю систему необходимо запускать заново», — сказал врач.

Кондрахин объяснил, что именно ранняя реабилитация увеличивает шансы выйти из болезни с как можно меньшими потерями для нервной системы. Нужно как можно скорее начинать читать, пересказывать, вспоминать. Мозг необходимо тренировать: можно учить стихи, находить отличия на картинках на скорость. Также помогают дыхательная гимнастика и умеренная физическая активность.

Ранее врач-кардиолог высшей категории Юлия Лоцманова раскрыла симптомы «постковидного синдрома». По ее словам, в таком случае в крови наблюдаются определенные изменения — скорость оседания эритроцитов повышается и лимфоциты снижаются. Также медики смотрят на показатели свертываемости крови, D-димер, уровень электролитов и тропонина, гормоны щитовидной железы, витамин D.