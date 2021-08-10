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Вирусолог раскрыл количество россиян с постковидным синдромом

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Каждый пятый молодой россиянин, переболевший COVID-19, сталкивается с постковидным синдромом. Об этом сообщил врач-вирусолог Евгений Тимаков в эфире радиостанции «Вести FM». Его слова передает ТАСС.

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«По статистике, каждый пятый молодой человек имеет постковидный синдром в той или иной форме», — заявил Тимаков.

Он также добавил, что среди людей старше 50 лет такой синдром наблюдается у каждого второго переболевшего COVID-19.

По словам Тимакова, среди осложнений при постковидном синдроме присутствуют: потеря обоняния, отсроченные инфаркты, отстроченные инсульты, а также снижение толерантности к нагрузкам. Кроме того, встречаются и отсроченные поражения органов, которые приводят к удалениям. У пациентов также может нарушаться зрение, появляться тромбы в конечностях и сетчатке глаза. В некоторых случаях диагностируют микротромбы головного мозга.

По словам врача-вирусолога, вакцинация от коронавируса поможет от постковидного синдрома.

Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал о проявлениях постковидного синдрома. Он отметил, что его длительность в среднем составляет 4-4,5 месяца с момента появления симптомов.

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