Вирусолог назвал главные условия для вакцинации детей от коронавируса

Решение о вакцинации детей от коронавируса должно приниматься каждой страной самостоятельно и может зависеть от ряда условий. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил профессор вирусологии британского университета Рединга Йен Джонс.

В качестве одного из главных показателей он назвал возрастную структуру общества. Кроме того, важную роль играет то, как много взрослых людей было привито в этой стране, какие препараты в ней доступны и как в целом общество настроено к вакцинации детей.

Вирусолог отметил, что пока у него нет данных, которые бы указывали на то, что более заразный «дельта»-вариант коронавируса одновременно и более опасен для детей. «Повышенная заразность вируса означает, что им инфицируется больше людей. Процент тяжелобольных в этом случае не меняется, но их абсолютное число растет», — пояснил Джонс.

Ранее газета The New York Times сообщила, что все больше детей в США попадают в больницы после заражения «дельта»-вариантом коронавируса. Опрошенные изданием медики отмечают, что пока не ясно, вызывает ли эта разновидность вируса более тяжелое течение заболевания у детей, и связывают рост госпитализации среди детей с высокой заразностью «дельта»-варианта. Отмечается, что все дети, попавшие в больницы с COVID-19, были непривиты, так как сейчас в США разрешена вакцинация детей только старше 12 лет.

Также сообщалось, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) готовится выдать экстренное разрешение на вакцинацию детей до 12 лет от COVID-19 к началу или середине этой зимы. После выдачи экстренного разрешения производителям препаратов FDA планирует полностью одобрить прививку от коронавируса для всех возрастов.