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В США зафиксировали всплеск случаев заражения детей COVID-19

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Фото: Lisa Marie David / Reuters

Детские больницы в штате США Флориде оказались «полностью переполнены» пациентами с COVID-19 на фоне всплеска случаев заражения штаммом «дельта». Об этом сообщает телеканал CNN.

Так, 8 августа в штате зафиксировали наибольшее количество детей-пациентов с коронавирусом — 172. Как сообщила врач, эксперт по инфекционным заболеваниям Международного университета Флориды Эйлин Марти, педиатры, медсестры, персонал истощены, а дети страдают.

«И это абсолютно ужасно. Наши дети очень сильно пострадали. Мы никогда раньше не видели таких чисел», — сказала она.

По информации телеканала, рост госпитализаций детей с коронавирусом также был зарегистрирован и в других штатах, включая Арканзас, где в среду, 4 августа, зафиксировано рекордное количество детей, госпитализированных с вирусом.

Ранее директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи не исключил появление устойчивого к прививкам штамма коронавируса в будущем. По его мнению, к мутации такого рода может привести недостаточное число вакцинированных граждан.

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