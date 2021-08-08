В США не исключили появление устойчивого к прививкам коронавируса

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи не исключил появление устойчивого к прививкам штамма коронавируса в будущем — к мутации такого рода может привести недостаточное число вакцинированных граждан, уверен инфекционист. Об этом он заявил в разговоре с USA Today.

Фаучи подчеркнул, что после того, как подавляющее большинство людей вакцинируется, вирус перестанет быть проблемой — интенсивность его вспышек снизится до вялотекущей сезонной инфекции вроде гриппа. Однако этого не произойдет, если не привьется большое количество граждан.

По словам главного инфекциониста, вирус, не побежденный массовой вакцинацией, продолжает мутировать прямо сейчас — пока его мутации не приводят к катастрофическим последствиям, однако через какое-то время это может обернуться именно таким образом. Это показывает пример штамма «дельта», который распространяется заметно быстрее других вариантов вируса.

Президент США Джо Байден в начале августа назвал новую волну COVID-19 в США трагедией. По данным проекта института Джонса Хопкинса, в стране за 7 августа выявлено более 44 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.