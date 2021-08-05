В ООН отказались комментировать призыв ВОЗ приостановить ревакцинацию

Официальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Стефан Дюжаррик отказался комментировать призыв Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) временно приостановить ревакцинацию от коронавируса. Его цитирует ТАСС.

Я не буду комментировать этот вопрос в данный момент... ВОЗ играет ведущую роль в медицинских вопросах, и мы, конечно, полностью поддерживаем их работу Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик о призыве ВОЗ приостановить ревакцинацию

Чем грозит остановка ревакцинации?

Главный внештатный специалист Минздрава по медицинской профилактике Уральского федерального округа Сергей Токарев связал призыв ВОЗ временно приостановить ревакцинацию от коронавируса с риском роста числа смертей от коронавирусной инфекции. «В условиях такой неблагополучной эпидемиологической обстановки, такого эпидемиологического пожара, мы обязаны предлагать повторную вакцинацию», — сказал он. По его мнению, ВОЗ преследует благие цели, но в настоящее время страны обязаны прежде всего заботиться о здоровье собственных граждан.

Как оценили идею в США?

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация США считает неверным призыв Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) временно приостановить ревакцинацию от коронавируса.

Мы считаем это неверным выбором. Мы можем делать и то и другое Джен Псаки о призыве ВОЗ приостановить ревакцинацию

При этом накануне президент США Джо Байден назвал новую волну COVID-19 в США трагедией. По его словам, эксперты утверждают, что это трагедия, которую можно было бы предотвратить, и что ситуация станет еще хуже, прежде чем начнет улучшаться. Глава государства отметил, что в стране «пандемия непривитых». Байден пояснил, что вакцинированные от коронавируса редко им болеют и почти не попадают в больницу. О возможном ухудшении ситуации с коронавирусом в США заявлял и директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. В то же время он отметил, что страна сможет избежать новых локдаунов, несмотря на рост заболеваемости и распространение штамма «дельта». «Полагаю, что у нас достаточный процент вакцинированных, хоть его и недостаточно, чтобы подавить вспышку, но хватит для того, чтобы не возвращаться к той ситуации, в которой мы были зимой», — заверил Фаучи.

Что предложила ВОЗ?

4 августа генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что странам мира стоит ввести мораторий на дополнительные, «бустерные» дозы вакцины от коронавируса, чтобы более эффективно поделиться существующими объемами препаратов с бедными странами. Он предложил ограничить ревакцинацию хотя бы до конца сентября. Ближайшей целью он называет по меньшей мере 10 процентов вакцинированных среди населения каждой страны. «Нам нужно сфокусироваться на тех, кто наиболее уязвим, больше всех рискует тяжело перенести болезнь и умереть — они должны получить свою первую и вторую дозу», — сказал Гебрейесус.

Ситуация в мире

4 августа число выявленных случаев COVID-19 в мире, по данным проекта Университета Джонса Хопкинса, превысило 200 миллионов. Общее число заражений составило 200 014 602. Известно о 4 252 873 летальных случаях. Отмечается, что по всему миру было поставлено более четырех миллиардов доз вакцин против COVID-19. При этом в России наблюдается медленное снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. В это время власти США захотели пускать в страну только вакцинированных от COVID-19 иностранцев. Администрация разрабатывает меры, которые будут обязывать всех въезжающих в страну иностранцев быть полностью вакцинированными.

Также ранее сообщалось, что власти Германии собираются ввести новый локдаун — однако в этот раз жесткие ограничения коснутся только невакцинированных граждан. Подробностей будущей меры властей пока не приводится, но предполагается, что непривитых «не будут никуда пускать». В Китае из-за роста заражаемости коронавирусом в мире власти временно перестанут выдавать своим гражданам загранпаспорта. Разрешения на выезд из страны китайцы смогут получить только в чрезвычайных случаях.

Президент Франции Эммануэль Макрон также объявил о ряде новых ограничительных мер для сдерживания распространения заболеваемости COVID-19. В их числе оказались санитарные пропуска или наличие отрицательных тестов на коронавирус при посещении баров, ресторанов, самолетов и других мест скопления людей.