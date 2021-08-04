Белый дом прокомментировал призыв ВОЗ приостановить ревакцинацию

Администрация США считает неверным призыв Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) временно приостановить ревакцинацию от коронавируса. Об этом заявила в среду, 4 августа, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет РИА Новости.

«Мы считаем это неверным выбором. Мы можем делать и то и другое», — прокомментировала Псаки призыв ВОЗ.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что странам мира стоит ввести мораторий на дополнительные, «бустерные» дозы вакцины от коронавируса, чтобы более эффективно поделиться существующими объемами препаратов с бедными странами.

По его словам, ревакцинацию следует ограничить хотя бы до конца сентября. Ближайшей целью он назвал по меньшей мере 10 процентов вакцинированных среди населения каждой страны.

