В Минздраве допустили рост числа смертей от COVID-19 из-за призыва ВОЗ

Главный внештатный специалист Минздрава по медицинской профилактике УрФО Сергей Токарев связал призыв Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) временно приостановить ревакцинацию от коронавируса с риском роста числа смертей от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает URA.RU.

«В условиях такой неблагополучной эпидемиологической обстановки, такого эпидемиологического пожара, мы обязаны предлагать повторную вакцинацию», — сказал он.

По мнению эксперта, ВОЗ преследует благие цели, но в настоящее время страны обязаны прежде всего заботиться о здоровье собственных граждан.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что странам мира стоит ввести мораторий на дополнительные, «бустерные» дозы вакцины от коронавируса, чтобы более эффективно поделиться существующими объемами препаратов с бедными странами.

По его словам, ревакцинацию следует ограничить хотя бы до конца сентября. Ближайшей целью он назвал по меньшей мере 10 процентов вакцинированных среди населения каждой страны.