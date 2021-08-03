Президент США Джо Байден назвал новую волну COVID-19 в США трагедией. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, эксперты утверждают, что это трагедия, которую можно было бы предотвратить, и что ситуация станет еще хуже, прежде чем начнет улучшаться. Глава государства отметил, что в стране «пандемия непривитых». Байден пояснил, что вакцинированные от коронавируса редко им болеют и почти не попадают в больницу.

В штатах с низким уровнем вакцинации населения в 10-20 раз больше случаев заражения коронавирусом, добавил американский лидер. «Это как пожар среди тех, кто не привился», — сказал Байден.

Ранее директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи допустил, что ситуация с ростом заразившихся коронавирусом в стране будет ухудшаться. В то же время, считает он, страна сможет избежать новых локдаунов, несмотря на рост заболеваемости и распространение штамма «дельта». «Полагаю, что у нас достаточный процент вакцинированных, хоть его и недостаточно, чтобы подавить вспышку, но хватит для того, чтобы не возвращаться к той ситуации, в которой мы были зимой», — прокомментировал Фаучи.